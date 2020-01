Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Kylian Mbappé reçoit un appel du pied du Real Madrid !

Publié le 23 janvier 2020 à 9h45 par La rédaction

Alors que Kylian Mbappé figurerait sur les tablettes du Real Madrid, le défenseur merengue Nacho a évoqué cette piste menant à l'attaquant français du PSG.

Ces derniers mois, Kylian Mbappé (21 ans) lâché quelques déclarations sur le Real Madrid. La dernière date de quelques jours à peine, et le jeune attaquant du PSG a rappelé son admiration pour Zinedine Zidane : « Pour commencer, quand j'étais enfant, c'était Zidane. Si vous êtes un garçon et que vous êtes français, votre idole est Zidane ». Mais mercredi soir, c’est un joueur du Real Madrid qui s’est exprimé sur le profil de Mbappé et a évoqué une potentielle arrivée du buteur du PSG dans la capitale espagnole.

« Il faut être prêt à l’accueillir »