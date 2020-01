Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Tout serait vraiment possible pour Paul Pogba…

Publié le 23 janvier 2020 à 5h30 par T.M.

Après son transfert avorté l’été dernier, Paul Pogba est toujours au centre des discussions sur son avenir. Et son agent, Mino Raiola n’écarte visiblement aucune possibilité.

Le feuilleton Paul Pogba devrait encore à animer le marché des transferts. En effet, si le Français est resté à Manchester United, il aurait encore des envies d’ailleurs alors que le Real Madrid et la Juventus seraient à l’affût. L’avenir de Pogba se retrouve donc toujours au centre des interrogations, mais pour le moment, rien n’est joué. D’ailleurs, selon Mino Raiola, vraiment tout serait possible pour l’avenir du champion du monde.

Quel avenir pour Pogba ?