Mercato - PSG : Cavani aurait pu partir depuis un bon moment…

Publié le 23 janvier 2020 à 2h00 par G.d.S.S.

Désireux de rejoindre l’Atlético de Madrid cet hiver, Edinson Cavani aurait pu effectuer cette trajectoire depuis maintenant plusieurs années comme l’a confié la mère du buteur uruguayen du PSG.

Ce n’est plus un secret pour personne, Edinson Cavani souhaite quitter le PSG dès cet hiver, à seulement six mois de la fin de son contrat. L’ancien buteur de Naples souhaite aller se relancer à l’Atlético de Madrid qui lui offrirait un temps de jeu plus conséquent, lui qui se retrouve désormais barré par Mauro Icardi au PSG. D’ailleurs, interrogé dans les colonnes du quotidien AS mercredi, la mère de Cavani a lâché une anecdote surprenante sur l’Atlético.

« Ils nous ont appelé à de nombreuses reprises »