Mercato - ASSE : Prêt à imiter Beric ? La réponse de Kolodziejczak !

Publié le 23 janvier 2020 à 1h00 par A.M.

Critiqué publiquement par Claude Puel, Timothée Kolodziejczak n’envisage toutefois pas de quitter l’ASSE cet hiver et suivre l’exemple de Robert Beric.

Prêté avec une option d’achat obligatoire par les Tigres l’été dernier, Timothée Kolodziejczak traverse une période délicate à l’ASSE. En effet, ces derniers jours, Claude Puel n’a pas manqué de pointer du doigt le comportement de son défenseur : « On risque encore de moins le voir. J’ai vu un super état d’esprit dans l’équipe et je veux garder cet état d’esprit . » Une sortie qui a jeté un froid sur l’avenir de Timothée Kolodziejczak, mais ce dernier refuse d’envisager un départ cet hiver.

«Si j’ai tout mis en œuvre pour revenir ici, ce n’est pas pour repartir en janvier»