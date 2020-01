Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Raiola lâche une bombe sur Paul Pogba !

Publié le 22 janvier 2020 à 21h00 par A.C.

Alors que tout le monde s’attend à voir Paul Pogba quitter Manchester United à la fin de la saison, Mino Raiola a surpris tout le monde.

Ces dernières semaines, Mino Raiola n’a pas été tendre avec Manchester United. L’agent de Paul Pogba, qui toujours suivi par le Real Madrid et la Juventus, a en effet tiré à boulets rouges sur le club mancunien. « Aujourd'hui, son problème s'appelle Manchester : c'est un club hors de la réalité, sans projet sportif » a lancé l’agent du Français. « Aujourd'hui je n'y emmènerais plus personne, ils ruineraient Maradona, Pelé et Maldini. Paul a besoin d'une équipe et d'un club, un peu comme la première Juve ».

« Une prolongation de Pogba à United ? Mon travail est d’être à l’écoute »