Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Faut-il s’attendre à une prochaine vente du club ?

Publié le 22 janvier 2020 à 8h00 par La rédaction

La récente arrivée de Paul Aldridge à l’OM vient raviver les rumeurs d’une possible vente du club par Frank McCourt. Faut-il donc s’attendre à un départ de l’homme d’affaires américain ?

Arrivé à la tête de l’OM en 2017, Frank McCourt a déjà investi plusieurs centaines de millions d’euros, sans que les résultats ne soient pour le moment au rendez-vous. Pour le moment, le bilan n’est donc pas à la hauteur des attentes, d’autant plus que les finances sont dans le rouge. Pour McCourt, l’aventure à l’OM pourrait tourner au fiasco et ces dernières semaines, une vente de l’Américain avait déjà filtré dans la presse. Une rumeur qui revient maintenant dans la lumière suite à l’arrivée de Paul Aldridge, qui pourrait bien être chargé de remettre les comptes dans le vert.

« On parle à nouveau d’une vente club… »