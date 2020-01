Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : La mise au point d’Eyraud sur le rôle de Paul Aldridge !

Publié le 21 janvier 2020 à 22h00 par T.M.

Du côté de l’OM, l’arrivée de Paul Aldridge est au centre des débats. Face aux interrogations, Jacques-Henri Eyraud en a donc dit plus.

Comme révélé par L’Equipe , Jacques-Henri Eyraud a décidé de s’entourer de Paul Aldridge à l’OM. Une arrivée qui pourrait bien favoriser les ventes en Premier League. Un affront pour Andoni Zubizarreta selon certains. Cela avait d’ailleurs mis en colère André Villas-Boas, proche du directeur sportif de l’OM. Le rôle d’Aldridge sur la Canebière fait donc énormément parler, mais face à cette situation, Eyraud a voulu être clair, tout en rassurant Zubizarreta.

« Il va nous aider sur le marché des transferts mais pas seulement »