Mercato - OM : Eyraud fait une annonce tonitruante pour le mercato hivernal !

Publié le 21 janvier 2020 à 18h30 par T.M.

Avec des comptes dans le rouge, l’OM doit vendre pour pouvoir assainir ses finances. Toutefois, cet hiver, cela ne bougera pas comme l’assure Jacques-Henri Eyraud.

Du côté de l’OM, l’arrivée de Paul Aldridge a suscité certaines questions. En effet, alors que le Britannique est censé favoriser les départs vers la Premier League, cela pourrait donc annoncer certaines ventes durant ce mois de janvier. Des départs qui pourraient alors permettre aux Phocéens de remettre les comptes dans le vert et ainsi ouvrir la porte à de possibles arrivées. Faut-il donc s’attendre à des départs, à l’instar de Morgan Sanson, à l’OM ? Jacques-Henri Eyraud a mis les choses au point.

« Affaiblir l'équipe n'est pas dans notre intention »