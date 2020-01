Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Un coup de tonnerre préparé par McCourt ? La réponse d’Eyraud !

Publié le 22 janvier 2020 à 8h30 par A.M.

Avec la nomination de Paul Aldridge, la rumeur d’une vente de l’OM a de nouveau circulé ces derniers jours. L’arrivée du Britannique sème le trouble en interne, mais Jacques-Henri Eyraud se montre catégorique à ce sujet.

À peine plus de trois ans après le rachat du club par Frank McCourt, la rumeur d’une vente de l’Olympique de Marseille se fait de plus en plus pressante. Il y a quelques semaines, SoccerLink révélait même qu’un fonds d’investissement émirati s’était positionné pour racheter le club phocéen. Et la nomination de Paul Aldridge, dont le rôle à l’OM est flou pour le moment, a relancé la rumeur d’une vente du club. Le journaliste de Canal+ , Geoffroy Garétier, affichait d’ailleurs ses doutes à ce sujet en rappelant « le côté sulfureux de Paul Aldridge » et que « quand on regarde son CV de manière détaillée, on s’aperçoit qu’il est toujours dans des fonctions exécutives, et toujours quand le club en question va être vendu . »

«Une vente n’est pas d’actualité»