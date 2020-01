Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Un coup de tonnerre préparé par McCourt en interne ?

Publié le 21 janvier 2020 à 13h00 par B.C.

Alors qu’un départ de Frank McCourt était évoqué par plusieurs médias il y a quelques mois, l’arrivée de Paul Aldridge dans l’organigramme de l'OM susciterait de nombreuses questions en interne.

En octobre 2016, Frank McCourt débarquait du côté de l’OM avec de grosses ambitions. Trois ans plus tard, force est de constater que l’investissement réalisé n’a pas porté ses fruits. Hormis une finale d’Europa League en 2018, l’Olympique de Marseille s’est montré irrégulier dans les résultats et a enchaîné les choix douteux sur le mercato. Une grosse irrégularité qui pourrait pousser Frank McCourt à aller voir ailleurs. Il y a quelques mois, SoccerLink révélait en effet qu’un fonds d’investissement émirati s’était positionné pour racheter l’OM. Une information confirmée dans la foulée par Geoffroy Garétier. Présent sur le plateau du Late Football Club ce lundi soir, le journaliste de Canal+ s’est prononcé sur la récente arrivée de Paul Aldridge dans l’organigramme du club phocéen, et selon lui, sa nomination pourrait coïncider à une vente dans les prochains mois…

« La présence de Paul Aldridge au sein de l’organigramme du club pose question »