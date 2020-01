Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Un départ déjà programmé pour Duje Caleta-Car ?

Publié le 22 janvier 2020 à 16h00 par G.d.S.S.

Alors qu’il commence à trouver ses marques à l’OM et à enchainer les bonnes prestations, Duje Caleta-Car pourrait finalement être placé en Premier League pour remplir les caisses du club.

Recruté par l’OM durant le mercato estival 2018 pour la belle somme de 19M€, Duje Caleta-Car (23 ans) a eu beaucoup de mal à s’acclimater à son nouveau club. Le défenseur central croate, arrivé en provenance du RB Salzbourg, commence seulement cette saison à trouver ses marques et à s’épanouir à l’OM, sous les ordres d’André Villas-Boas. Pourtant, son avenir pourrait se dessiner de l’autre côté de la Manche…

Un transfert en Premier League envisagé par Caleta-Car ?