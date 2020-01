Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo aurait fixé son tarif pour le transfert de Kurzawa !

Publié le 22 janvier 2020 à 14h15 par G.d.S.S.

Ciblé par Arsenal qui souhaiterait boucler son transfert en provenance du PSG cet hiver, Layvin Kurzawa devrait coûter entre 5 et 10M€ aux Gunners. Explications.

« Un intérêt pour Kurzawa ? Il n'y a rien de nouveau à dire sur les cas individuels, et lorsque nous aurons plus d'informations, nous vous le ferons savoir », confiait récemment Mikel Arteta en conférence de presse, et l’entraîneur espagnol d’Arsenal a donc préféré botter en touche au moment d’évoquer le profil du latéral gauche du PSG. Pourtant, Layvin Kurzawa serait bien la priorité du club londonien pour cet hiver, et Arsenal serait d’ailleurs fixé sur les prétentions du PSG.

Le PSG voudrait entre 5 et 10M€