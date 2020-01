Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une piste chaude de Leonardo totalement relancée ?

Publié le 22 janvier 2020 à 12h45 par G.d.S.S.

Alors que le PSG semblait avoir fait d’Emre Can l’une de ses priorités du mercato hivernal, le milieu de terrain allemand de la Juventus se rapprocherait finalement… du Borussia Dortmund !

Depuis son retour à la direction sportive du PSG l’été dernier, Leonardo aurait des vues sur Emre Can (26 ans). Le milieu de terrain allemand, qui n’a pas été inscrit sur la liste des joueurs qualifiés pour la Ligue des Champions par la Juventus, semble plus que jamais en instance de départ. Ces dernières semaines, le PSG semblait idéalement positionné pour récupérer Emre Can, mais ce dossier prendrait une tournure bien différente…

Emre Can vers le Borussia Dortmund ?

Tuttosport annonce dans ses colonnes du jour que Manchester United et Everton auraient des vues sur Emre Can et voudraient boucler son transfert cet hiver, au même que le Borussia Dortmund. D’ailleurs, le journaliste italien Nicolo Schira précise de son côté que le club allemand serait déjà en négociations avec la Juventus pour attirer Can, et que le club bianconero réclamerait entre 25 et 30M€ pour boucler l’opération. Emre Can semble donc s’éloigner du PSG.