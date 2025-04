PSG - Désiré Doué : Guardiola l’aurait tué !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

A 19 ans, Désiré Doué a une nouvelle fois crevé l’écran avec le PSG lors de la rencontre face à l’ASSE. Sous les ordres de Luis Enrique, le récent international français impressionne. Une trajectoire qui aurait pu être différente avec un autre entraîneur. En effet, avec Pep Guardiola, Doué n’aurait peut-être pas fait ce qu’il montre actuellement.

Après avoir révélé son talent à Rennes, Désiré Doué le confirme désormais au plus haut niveau avec le PSG. A 19 ans seulement, le Parisien est en grande forme, en témoigne son doublé face à l’ASSE samedi en Ligue 1. Avec Luis Enrique, Doué brille de mille feux, mais voilà qu’avec Pep Guardiola, ça n’aurait pas été pareil selon les dires de Dave Appadoo.

« Il réconcilie avec l’idée d’un footballeur créateur »

« Je trouve que ça fait plusieurs semaines qu’on vit un moment formidable. Avec Désiré Doué et d’une manière générale… Depuis deux ans, c’était compliqué au niveau de l’enthousiasme. Là, je trouve qu’on vit une saison chouette avec une période sympa et lui en est le symbole. Il réconcilie avec l’idée d’un footballeur créateur. C’et un débat que je vois venir sur est-ce que les Guardiola, Klopp, ces entraîneurs de système, n’ont pas un peu tué ce génie propre, les Neymar, etc ? », a expliqué le journaliste sur L’Equipe du Soir.

« Il y avait un peu de Neymar »

Il a ensuite poursuivi sur Désiré Doué : « Lui, tout en respectant l’exigence d’un Luis Enrique, il a le truc en plus. C’est esthétiquement super beau à voir. Le deuxième qu’il met, j’ai cru voir dans un truc un peu plus puissant, moins félin, il y avait un peu de Neymar dans sa façon de dribbler ».