Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Le Barça lance une opération d’envergure !

Publié le 23 janvier 2020 à 5h00 par La rédaction

Suite à la blessure de Luis Suarez, le FC Barcelone s'est lancé dans la quête difficile d'un nouveau numéro 9 sur le mercato d'hiver.

« Pour l’instant, il est trop tôt pour prendre des décisions. J’aime réfléchir, penser aux choses, et pas me précipiter avec impulsivité. Ça dépend de la chance, mais je veux connaître ce que j’ai dans un premier temps et apprécier ». Il y a quelques jours, Quique Setien faisait le point sur ses attentes concernant le mercato d'hiver et assurait ne pas avoir de souhaits particuliers pour le mois de janvier. Toutefois, la blessure longue durée de Luis Suarez change ses plans et pousse le Barça à s'activer pour trouver un numéro 9.

Le Barça veut un 9 cet hiver

Ainsi, comme Le 10 sport vous le révèle en exclusivité, Pierre-Emerick Aubameyang est la priorité du FC Barcelone pour le mois de janvier. Toutefois, le Barça maintient le contact avec d'autres pistes comme celles menant à Olivier Giroud (Chelsea), Rodrigo (Valence) ou encore Fernando Llorente (Naples) et Wissam Ben Yedder (AS Monaco), comme l'ont révélé les médias catalans ces dernières heures..