Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Un gros coup tenté en Ligue 1 pour oublier Suarez ?

Publié le 22 janvier 2020 à 9h00 par B.C.

Alors que le FC Barcelone est à la recherche d’un attaquant suite à la blessure de Luis Suarez, Wissam Ben Yedder ferait partie des joueurs visés par le club culé en ce mois de janvier.

Si le FC Barcelone ne comptait pas se montrer actif durant ce mercato hivernal, la longue indisponibilité de Luis Suarez change considérablement les plans des Blaugrana . En effet, l’international uruguayen sera absent au moins quatre mois, et Quique Setién se verrait bien recruter un autre attaquant pour renforcer le secteur offensif. Comme révélé par le 10 Sport dès novembre, Pierre-Emerick Aubameyang est dans le viseur du FC Barcelone et apparaît même comme la priorité des dirigeants. Mais l’attaquant d’Arsenal n’est pas le seul joueur visé puisque Rodrigo Moreno et Timo Werner auraient également les faveurs du club culé.

Ben Yedder également dans le viseur du Barça ?