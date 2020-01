Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Gros coup de froid pour Aubameyang ?

Publié le 22 janvier 2020 à 0h30 par J.-G.D.

Alors que le FC Barcelone fait de Pierre-Emerick Aubameyang une priorité, d’après Le 10 Sport, les dirigeants barcelonais sauraient qu'Arsenal n'est pas vendeur.

Orphelin de Luis Suarez pendant quatre mois, suite à sa blessure au genou, les dirigeants du FC Barcelone disposeraient de quelques pistes en attaque. Et l’une d’entre elles mène directement en Premier League. Comme annoncé par Le 10 Sport en exclusivité, les Blaugrana en pincent pour le profil de Pierre-Emerick Aubameyang. Les Catalans pensent à ouvrir des négociations avec Arsenal afin d’attirer l’international gabonais dans leurs filets. Reste donc à connaitre les intentions des Gunners concernant Aubameyang, et la presse espagnole en dit un peu plus à ce sujet.

Le Barça aurait eu vent de la décision d'Arsenal