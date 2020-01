Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Un départ XXL d’ores et déjà envisagé en interne ?

Publié le 21 janvier 2020 à 23h00 par B.C.

Dans le viseur de la Juventus, Ivan Rakitic ne sera pas retenu par le FC Barcelone cet hiver en cas d’offre satisfaisante.

Et si Ivan Rakitic quittait finalement le FC Barcelone ? Alors qu’Ernesto Valverde avait milité en interne l’été dernier pour conserver l’international croate, l’arrivée de Quique Setién pourrait influencer l’avenir du joueur de 31 ans. Ce dernier se retrouverait sur les tablettes de la Juventus, et un échange avec Federico Bernardeschi ne serait pas à exclure selon la presse étrangère. Un intérêt néanmoins démenti par Fabio Paratici dimanche, au micro de Sky Sport . Mais du côté du FC Barcelone, on semble bel et bien ouvert au départ d’Ivan Rakitic.

Le Barça ne ferme pas la porte à Rakitic