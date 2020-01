Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : L’aveu de Setien sur ce dossier chaud du Barça !

Publié le 21 janvier 2020 à 20h00 par T.M.

La recherche d’un attaquant, pour pallier la blessure de Luis Suarez, anime actuellement l’actualité du FC Barcelone. Interrogé sur cela, Quique Setien a fait le point.

A Barcelone, la succession de Luis Suarez était l’un des gros dossiers en vue du prochain mercato estival. Toutefois, la longue absence de l’Uruguayen, pour 4 mois, est venue rebattre les cartes. Désormais, les Blaugrana réfléchiraient sérieusement à l’idée d’attirer un buteur à l’occasion de ce mois de janvier. A ce sujet, les rumeurs se multiplient dans les médias et en conférence de presse, Quique Setien en a dit plus à ce sujet.

« Nous sommes en train d’y réfléchir »