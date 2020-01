Foot - Mercato - OL

Mercato - OL : Aulas confirme pour Bruno Guimares !

Publié le 22 janvier 2020 à 8h37 par La rédaction mis à jour le 22 janvier 2020 à 8h38

Alors que Le 10 Sport vous a révélé en exclusivité que l’OL est proche de boucler le transfert de Bruno Guimares, Jean-Michel Aulas confirme la tendance.