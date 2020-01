Foot - Mercato - OL

EXCLU - Mercato : Bruno Guimaraes tout proche de l’OL !

Publié le 21 janvier 2020 à 19h20 par Alexis Bernard

Après une première offre de 22 millions d’euros, l’OL est revenu à la charge pour Bruno Guimaraes. Et le dossier sent désormais très bon pour les Gones.

Très actif depuis plusieurs jours sur le dossier Bruno Guimaraes, l’OL est en train de réaliser une avancée très nette vers la signature de milieu de terrain de l’Athletico Paranaense. Comme révélé par le10sport.com, l’OL a transmis une première offre de 22 millions d’euros pour le milieu de terrain de 22 ans. De son côté, l’écurie brésilienne attendait 25 millions d’euros. Selon nos informations, les Gones ont revu leur proposition à la hausse ces dernières heures. Et le dossier serait tout proche de se boucler ! Il faut encore rester prudent mais d’après les différentes sources sollicitées, la confiance est très forte dans le camp lyonnais pour que Bruno Guimaraes débarque cet hiver dans le Rhône et signe un contrat de 4 ans et demi. La perspective d’un départ de Lucas Tousart, fortement convoité par le Hertha Berlin notamment, a sans doute conduit les Lyonnais à accélérer pour Bruno Guimaraes.