Mercato - OM : Le prix de Dimitri Payet largement revu à la baisse ?

Publié le 23 janvier 2020 à 9h30 par A.M.

Sous contrat jusqu’en 2021, Dimitri Payet serait toujours dans le viseur de West Ham, son ancien club. Dans ce dossier, l’OM ne peut pas s’attendre à plus de 15M€…

Et si un coup de tonnerre frappait l’Olympique de Marseille d’ici la fin du mercato ? Jusque-là très calmes, les rumeurs pourraient s’accélérer dans les prochains jours et placer le club phocéen dans une situation bien délicate. En effet, selon les informations de L’Équipe, Dimitri Payet, auteur d’une énorme saison à l’OM, susciterait l’intérêt de West Ham, où il a déjà évolué entre juin 2015 et janvier 2017. L’entraîneur du club londonien, David Moyes, compterait sur le Français pour relancer une équipe en grande difficulté.

Pas plus de 15M€ pour Payet ?