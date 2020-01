Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Julian Draxler sur le départ cet hiver ? La réponse !

Publié le 23 janvier 2020 à 8h45 par G.d.S.S.

Auteur d’une prestation décevante mercredi soir face à Reims, Julian Draxler a d’ailleurs été remplacé dès la pause. Pourtant, il n’envisagerait absolument pas de quitter le PSG avant la fin du mercato.

Très peu utilisé par le PSG cette saison (7 apparitions en Ligue 1), Julian Draxler (26 ans) avait une chance de se montrer mercredi soir en demi-finale de la Coupe de la Ligue sur la pelouse du Stade de Reims. Pourtant, le milieu offensif allemand a rendu une pâle copie durant les 45 premières minutes de cette rencontre et a finalement été sorti à la mi-temps par Thomas Tuchel. Suffisant pour remettre en question son avenir au PSG et envisager un départ cet hiver ? Il n’en est rien…

Draxler voudrait absolument rester au PSG