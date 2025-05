«Le meilleur joueur du monde» au PSG grâce à Kylian Mbappé ?

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Ce mardi, le PSG a remporté sa demi-finale aller de Ligue des Champions face à Arsenal (0-1) grâce à un but d'Ousmane Dembélé. Depuis 2025, le numéro 10 parisien n'en finit plus d'impressionner, s'imposant ainsi comme l'un des meilleurs joueurs du monde actuellement, si ce n'est le meilleur. Et voilà que Kylian Mbappé pourrait ne pas être étranger à cela. Explications.

Longtemps moqué pour sa maladresse dans le dernier geste, Ousmane Dembélé est aujourd'hui un redoutable finisseur. Une métamorphose qui fait actuellement le bonheur du PSG et ça a encore été le cas ce mardi soir face à Arsenal. Buteur, Dembélé s'impose plus que jamais comme l'un des prétendants au Ballon d'Or, une lutte où on pourrait également retrouver Raphinha ou encore Lamine Yamal, épatants depuis le début de la saison avec le FC Barcelone.

« Si Ousmane peut finir ce qu'il a commencé... »

Sur le plateau de CBS, après la victoire du PSG sur la pelouse d'Arsenal ce mardi soir, Thierry Henry a réagi à cette forme affichée par Ousmane Dembélé. « Si Ousmane peut finir ce qu'il a commencé, il sera l'un des meilleurs si ce n'est le meilleur joueur du monde. Et c'est ce qu'il est en train de faire maintenant. Est-ce qu'on est en train de regarder le meilleur joueur du monde ? Il pourrait l'être. Quand on regarde ce qu'il fait depuis 2025, il est au top et il est dans la course pour pour faire le triplé », a-t-il alors confié.

« Et peut-être parce que Kylian Mbappé est parti... »

Et voilà que par la suite, Thierry Henry a fait un possible lien entre le départ de Kylian Mbappé du PSG et les performances de Dembélé : « Sa compréhension du jeu à l'époque n'était peut-être pas la bonne, la prise de décisions, parfois il dribblait quand il ne devait pas, tirait quand il ne devait pas. Et peut-être parce que Kylian Mbappé est parti, il a pris sur lui "c'est moi maintenant, je dois être ce gars" ».