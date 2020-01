Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Vers un coup de tonnerre pour l’avenir de Payet ?

Publié le 23 janvier 2020 à 8h30 par A.M.

En très grande forme cette saison, Dimitri Payet est élément clé d’André Villas-Boas à l’OM. Et pourtant l’avenir du numéro 10 marseillais serait en grand danger, West Ham travaillant pour le rapatrier.

Très calme jusque-là, le mercato de l’Olympique de Marseille pourrait s’activer d’ici le 31 janvier. En effet, bien que Jacques-Henri Eyraud et André Villas-Boas aient fait part de leur volonté de ne vendre aucun joueur cet hiver, compte tenu de la situation financière de l’OM, si une grosse arrive, le club phocéen pourrait se retrouver dans une situation bien embarrassante. Et c’est justement ce qui pourrait se produire dans les prochains jours, et pas avec n’importe quel joueur.

West Ham envisage de rapatrier Payet