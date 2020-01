Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : La tendance a bien changé pour Kevin Strootman !

Publié le 23 janvier 2020 à 5h45 par T.M.

L’été dernier, Jacques-Henri Eyraud n’avait pas hésité à pousser Kevin Strootman vers la sortie. Aujourd’hui, la situation semble avoir changé pour le joueur de l’OM.

Arrivé en 2018 à l’OM, sur demande de Rudi Garcia, Kevin Strootman n’a pas réussi à trouver grâce aux yeux des fans. Et pour ne rien arranger, son salaire de 500 000€ par mois plombe un peu plus son image sur la Canebière. Face à cela, un départ est régulièrement évoqué. D’ailleurs, l’été dernier, Jacques-Henri Eyraud n’a pas hésité à montrer la porte de sortie à Strootman, qui est toutefois encore à l’OM aujourd’hui. Et le président marseillais tient à rassurer le Néerlandais.

« On compte sur lui pour nous aider à performer au plus haut niveau »