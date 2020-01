Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un scénario étonnant pour l’avenir de Cavani ?

Publié le 23 janvier 2020 à 5h15 par T.M.

Les rumeurs sont nombreuses concernant l’avenir d’Edinson Cavani. Et visiblement, l’attaquant du PSG pourrait bien se retrouver au cœur d’un étonnant plan.

Entre le PSG et Edinson Cavani, le divorce semble désormais acté. D’ailleurs, l’Uruguayen voudrait partir dès ce mois de janvier. Toutefois, pour cela, il faudra répondre aux attentes de Leonardo et elles semblent importantes. Cela n’empêche cependant pas les clubs intéressés par Cavani de formuler certaines offres. Si l’Atlético de Madrid est déjà passé à l’attaque, voilà que Chelsea voudrait également rafler la mise. Avec un plan plus ou moins étonnant…

Un prêt payant ?