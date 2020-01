Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo a deux options pour remplacer Cavani !

Publié le 23 janvier 2020 à 3h00 par G.d.S.S.

Edinson Cavani étant bien parti pour quitter le PSG avant la fin du mercato hivernal, deux profils retiendraient l’attention de Leonardo pour lui succéder : Kévin Gameiro et Krzysztof Piatek.

« Il y a une négociation ouverte, et le Paris Saint Germain a rejeté trois propositions de l'Atlético de Madrid, mais mon fils a demandé à partir et nous attendons qu'un accord soit trouvé par les deux clubs. C'est compliqué, mais il veut jouer à l'Atlético », indiquait la mère d’Edinson Cavani mercredi dans un entretien accordé au quotidien AS , affichant donc les envies de départ du PSG pour son fils avant la fin du mercato hivernal. Et si le buteur uruguayen venait effectivement à partir, Leonardo aurait deux pistes pour assurer sa succession au PSG…

Piatek ou Gameiro pour le PSG ?

Ces dernières heures, deux profils sont revenus avec insistance pour le PSG : Kévin Gameiro (FC Valence) ainsi que Krzysztof Piatek (Milan AC). Le premier, qui a déjà porté les couleurs du club de la capitale entre 2011 et 2013, n’entre plus dans les plans du FC Valence et a toujours clamé son amour pour le PSG. De son côté, le buteur polonais du Milan AC connaît bien Leonardo puisque c’est lui-même qui l’avait fait venir en Italie il y a un an.