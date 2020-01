Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : La famille Cavani fracasse Tuchel et Leonardo !

Publié le 23 janvier 2020 à 4h15 par La rédaction

En instance de départ, Edinson Cavani a vu sa famille prendre sa défense ce mercredi. Berta Gómez, sa mère et Luis Cavani, son père, se sont lâchés contre Leonardo et le PSG.

Moins utilisé depuis le début de saison, Edinson Cavani veut quitter le PSG cet hiver afin de retrouver du temps de jeu. Toutefois, Leonardo ne compte pas laisser filer si facilement son numéro 9. Ce qui a le don d'agacer Berta Gomez, la mère du Matador , qui lâche ses vérités dans les colonnes de AS : « Nous comprenons le PSG et ils ont fait savoir leur position, mais ce que je ne comprends pas, c'est qu'ils veulent qu'il reste pour le faire jouer seulement six minutes (NDLR : contre l’AS Monaco en championnat). Ils ne se comportent pas bien avec lui, avec tout ce qu'il a donné au Paris Saint Germain depuis près de sept ans qu'il y est. Je suis en colère, car ils ne le considèrent pas. Si vous l’utilisez peu, laissez-le aller dans un club qui aura besoin de ses talents, comme l'Atlético de Madrid ». Mais la famille Cavani n'en est pas resté là puisque le père de l'Uruguayen en a rajouté une couche.

Les parents de Cavani chargent le PSG