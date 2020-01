Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une énorme ouverture pour Leonardo avec Gameiro ?

Publié le 22 janvier 2020 à 18h45 par B.C.

Pour oublier Edinson Cavani, le PSG aurait notamment coché le nom de Kevin Gameiro. Et cela tombe bien, le FC Valence ne serait pas opposé à la vente de l’international français.

Kevin Gameiro va-t-il faire son retour au PSG six ans et demi après son départ ? Alors que l’avenir d’Edinson Cavani est plus qu’incertain à l’heure actuelle, Leonardo aurait des vues sur l’international français, évoluant désormais au FC Valence. Un intérêt que ne verrait pas d’un mauvais œil Kevin Gameiro selon les informations de la Cadena Cope , expliquant que l’attaquant de 32 ans serait prêt à écouter la proposition du PSG. Et le FC Valence ne devrait pas s’opposer au départ de son joueur…

Gameiro ne devrait pas être retenu par le FC Valence