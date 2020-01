Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Kevin Gameiro prêt à dire oui à Leonardo ?

Publié le 21 janvier 2020 à 22h45 par T.M.

Afin de pallier le possible départ d’Edinson Cavani cet hiver, Leonardo penserait à rapatrier Kevin Gameiro au PSG. Et pour le buteur de Valence, la tendance se confirme.

D’ici la fin du mois de janvier, Edinson Cavani pourrait bien quitter le PSG, lui qui n’a plus que 6 mois de contrat. Toujours en lice dans 4 compétitions, Leonardo n’aurait pas l’intention d’affaiblir l’effectif de Thomas Tuchel et un attaquant pourrait venir pallier ce possible départ de Cavani. Et qui de mieux qu’un ancien du PSG pour venir remplacer le Matador ? Selon les dernières informations d’ESPN, Kevin Gameiro, passé par le club de la capitale entre 2011 et 2013 et aujourd’hui à Valence, serait ainsi une option.

Gameiro intéressé par un retour au PSG ?

Reverra-t-on Kevin Gameiro sous le maillot du PSG ? Ce mardi, on confirme également cette tendance en Espagne. En effet, le club de la capitale se serait bel et bien renseigné sur la situation de l’international français à Valence, mais pour le moment aucune offre n’a été formulée au club Che. Pourtant, le PSG aurait toutes les raisons d’y croire. Le média ibérique précise, en effet, que si Gameiro ne veut pas l’intention de quitter Valence, une offre de Leonardo pourrait bien le convaincre de changer d’avis à ce sujet.