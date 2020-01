Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Cette révélation sur l’été agité de Strootman...

Publié le 13 janvier 2020 à 1h00 par J.-G.D.

Le départ avorté de Kevin Strootman lors du dernier mercato estival aurait déçu Jacques-Henri Eyraud, président de l’OM.

Les déclarations chocs de Kevin Strootman lors de la trêve estivale ne laissaient pas de place au doute sur les intentions de l’OM : « Dans une discussion avec le président, on m’a dit que je suis très cher et difficile à conserver sans Ligue des Champions. Ils veulent se débarrasser de moi, tel est le message ». Président olympien, Jacques-Henri Eyraud n’avait pas caché que le profil du Batave, avec un salaire conséquent, correspondait à une équipe évoluant en Ligue des Champions. Les portes étaient ouvertes pour le départ de Strootman vers un nouveau club, sans réussite. Et cette situation aurait ennuyé le dirigeant marseillais.

Eyraud frustré par Strootman ?