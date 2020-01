Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une issue claire pour le dossier Tonali ?

Publié le 13 janvier 2020 à 0h15 par A.C.

L'avenir de Sandro Tonali, milieu de Brescia suivi notamment par le Paris Saint-Germain, serait tout tracé.

Considéré comme l'un des plus grands talents du football italien, Sandro Tonali n'a pas tardé à attisé la convoitise des plus grands clubs d'Europe. cet été déjà, Leonardo a tenté de l'attirer au Paris Saint-Germain, sans succès. Le directeur sportif du PSG a décidé de ne pas lâcher l'affaire, mais c'est également le cas de la Juventus et l'Inter, qui ont fait du milieu de Brescia leur grande priorité pour l'été prochain.

Tonali va bien quitter Brescia à la fin de la saison