Mercato - OM : Une offre de 50M€ amenée par Aldridge ? La réponse d’Eyraud !

Publié le 22 janvier 2020 à 20h00 par A.M.

Alors que la nomination de Paul Aldridge a grandement fait parler du côté de l’OM, Jacques-Henri Eyraud assure que le Britannique ne vient pas pour amener des offres.

Ces derniers jours, l’Olympique de Marseille a décidé de nommer Paul Aldridge au sein de sa direction. Une arrivée qui a beaucoup fait parler puisque le dirigeant anglais aurait pour mission d’amener des offres du marché anglais pour des joueurs de l’OM. Une information démentie par Jacques-Henri Eyraud qui a toutefois été interrogé sur sa réaction si jamais Paul Aldridge lui amène une offre de 50M€ pour Nemanja Radonjic.

«Ce n’est pas lui qui décidera des cessions»