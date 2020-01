Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Nouvelle offre programmée pour cette piste de Leonardo ?

Publié le 22 janvier 2020 à 19h15 par G.d.S.S.

Annoncé avec insistance dans le viseur du PSG ces derniers mois et plus particulièrement cet hiver, Emre Can pourrait finalement prendre la direction du Borussia Dortmund qui semble déterminé à le recruter.

Le PSG, Everton, Manchester United, le Borussia Dortmund… Emre Can ne manquerait pas de prétendants sur le marché des transferts, d’autant que le milieu de terrain allemand semble bien parti pour quitter la Juventus. Grand absent de la liste du club bianconero en Ligue des Champions, Emre Can serait l’une des pistes les plus chaudes de Leonardo au PSG ces derniers mois, mais c’est finalement un autre courtisan qui semble bien parti pour rafler la mise.

Dortmund repasse à l’attaque pour Emre Can