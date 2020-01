Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Eyraud fait une grande annonce pour l’avenir de Villas-Boas !

Publié le 22 janvier 2020 à 18h30 par A.M.

Alors qu’André Villas-Boas a récemment mis une énorme pression sur son avenir, Jacques-Henri Eyraud se montre toutefois rassurant au sujet du futur du technicien portugais.

Suite à la nomination de Paul Aldridge au sein de l’organigramme de l’Olympique de Marseille, André Villas-Boas n’avait pas manqué de faire part de son mécontentement. Proche d’Andoni Zubizarreta, le technicien portugais n’a pas hésité à lier son avenir à son directeur sportif, mettant ainsi une énorme pression sur son avenir. Toutefois, tout semble être rentré dans l’ordre comme l’explique Jacques-Henri Eyraud qui affiche sa volonté de compter sur son entraîneur sur le long terme.

«Le conserver longtemps ? Pourquoi pas ?»