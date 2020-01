Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Les vérités d’Eyraud sur ses discussions avec André Villas-Boas !

Publié le 21 janvier 2020 à 19h30 par T.M.

Suite au tremblement de terrain suscité par la nomination de Paul Aldridge, André Villas-Boas n’avait pas caché son agacement. Pour apaiser cela, Jacques-Henri Eyraud a alors rencontré l’entraîneur de l’OM.

Les derniers jours ont été très mouvementés à l’OM. En effet, L’Equipe avait révélé l’arrivée de Paul Aldridge aux côtés de Jacques-Henri Eyraud, notamment dans l’optique de favoriser les ventes en Premier League. Une arrivée qui pourrait également court-circuiter Andoni Zubizarreta, dont André Villas-Boas est très proche. L’entraîneur de l’OM avait alors lâché plusieurs bombes devant les médias, remettant même en cause son avenir.

« Aujourd’hui, l’heure est à la sérénité »