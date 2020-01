Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : L’avenir de Julian Draxler dans une impasse ?

Publié le 7 janvier 2020 à 21h45 par A.M.

Régulièrement annoncé sur le départ cet hiver, Julian Draxler devrait finalement rester au PSG durant le mois de janvier. Explications.

Parmi les joueurs susceptibles de quitter le Paris Saint-Germain cet hiver, le nom de Julian Draxler revient avec insistance. Il faut dire que l’international allemand possède une valeur marchande intéressante qui pourrait permettre au PSG de renflouer ses caisses tout en allégeant sa masse salariale. D’autant plus que l’ancien joueur de Wolfsburg est confronté à une forte concurrence à son poste. Toutefois, un départ s’annonce délicat.

Draxler devrait finalement rester