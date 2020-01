Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : L’agent de Thauvin prend position pour le recrutement hivernal !

Publié le 7 janvier 2020 à 22h30 par B.C.

Alors que Florian Thauvin fera son retour dans les prochaines semaines, Jean-Pierre Bernès, son agent, estime que l’OM n’a pas besoin de recruter cet hiver.

Alors que le mercato hivernal vient d’ouvrir ses portes, l’Olympique de Marseille devrait se montrer calme compte tenu des finances du club, mais cela ne semble pas être un problème pour André Villas-Boas. Le Portugais se dit satisfait de son groupe et compte sur le grand retour de Florian Thauvin, absent depuis septembre en raison d'une blessure à la cheville, pour renforcer le groupe phocéen : « Il peut être notre coup du mercato. On a besoin de lui. Quand il rentrera, ce sera une valeur ajoutée. Il faudra lui laisser du temps. On va tabler sur février, puis on lui laissera du temps ». Un avis partagé par Jean-Pierre Bernès, agent de Florian Thauvin.

« Si j'étais à l'OM, je ne toucherais pas à l'effectif cet hiver »