Mercato - PSG : Tuchel répond aux attaques du clan Cavani !

Publié le 23 janvier 2020 à 8h15 par G.d.S.S.

Alors que la mère d’Edinson Cavani n’a pas hésité à sèchement tacler le PSG qui empêche pour l’instant son buteur de rejoindre l’Atlético de Madrid, Thomas Tuchel s’est accordé un droit de réponse et fait le point sur l’évolution du dossier.

« Ils ne se comportent pas bien avec lui, avec tout ce qu'il a donné au Paris Saint Germain depuis près de sept ans qu'il y est. Je suis en colère, car ils ne le considèrent pas. Si vous l’utilisez peu, laissez-le aller dans un club qui aura besoin de ses talents, comme l'Atlético de Madrid », lâchait la mère d’Edinson Cavani mercredi dans les colonnes du quotidien espagnol AS, critiquant ainsi la direction du PSG. Le buteur uruguayen, qui souhaite rejoindre l’Atlético de Madrid dès cet hiver, n’a pas encore obtenu de bon de sortie, ce qui a le don d’agacer son entourage. Mais le PSG campe sur ses positions dans cet épineux dossier Cavani…

« Pas possible qu’il soit avec nous »