PSG : Kylian Mbappé déclare sa flamme à… Zinedine Zidane !

21 janvier 2020

Admirateur de longue date de Zinedine Zidane, Kylian Mbappé s’est à nouveau confié sur la passion qu’il porte à l’entraîneur du Real Madrid.

Sous contrat jusqu’en juin 2022 avec le PSG, Kylian Mbappé figurerait toujours sur les tablettes du Real Madrid où Zinedine Zidane ferait du jeune attaquant français sa grande priorité pour l’été 2020. Ce dossier continue de faire couler beaucoup d’encre en Espagne, d’autant que Mbappé semble plus que jamais faire patienter la direction du PSG pour sa prolongation de contrat, ce qui entretien le suspens. En attendant, il n’a pas manqué de rappeler sa passion pour… Zidane !

« Si vous êtes un garçon français, votre idole, c’est Zidane »