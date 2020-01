Foot - PSG

PSG : Sergio Rico évoque la concurrence avec Keylor Navas !

Publié le 20 janvier 2020 à 8h10 par H.G.

Alors qu’il doit se contenter d’un rôle de doublure de Keylor Navas, Sergio Rico a confié que cette situation ne le dérangeait pas en expliquant qu’il était fier de s’entraîner aux côtés de l’ancien portier du Real Madrid.

Le PSG a connu un grand chamboulement dans le secteur de ses gardiens de but l’été dernier. En effet, le club de la capitale a vu Gianluigi Buffon retourner à la Juventus à l’issue de son contrat avant de vendre Kevin Trapp à l’Eintracht Francfort et de prêter Alphonse Areola au Real Madrid le temps d’une saison. Afin de compenser ces départs, Leonardo a recruté Keylor Navas au club madrilène dans le cadre du départ du gardien français, puis a enregistré l’arrivée de Sergio Rico en prêt avec une option d’achat fixée à 10M€ en provenance du FC Séville pour assurer le rôle de doublure du Costaricien. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que les deux nouveaux gardiens du club de la capitale sont auteurs de très bonnes performances depuis leur arrivée. Malgré son faible temps de jeu comparé à Keylor Navas, Sergio Rico a lui-aussi réussi à se distinguer lorsque Thomas Tuchel a fait appel à lui. Et si on pouvait penser que le portier espagnol pourrait être déçu de jouer aussi peu, celui-ci a affirmé l’inverse en expliquant qu’il était fier de côtoyer son concurrent et les autres joueurs du PSG chaque jour à l’entraînement.

« Pour moi, cette année est très productive »