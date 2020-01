Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Nouvelle précision de taille sur l’avenir de Sergio Rico ?

Publié le 9 janvier 2020 à 1h15 par G.d.S.S.

Alors que Sergio Rico ne cesse de lancer des appels du pied pour être définitivement transféré au PSG l’été prochain, le FC Séville serait plus que jamais favorable à cette vente.

« J'ai encore un an de contrat avec Séville, mais il existe une option d'achat. Ce sera à Leonardo et au PSG de décider en temps voulu », confiait Sergio Rico mardi en conférence de presse, réitérant donc son souhait d’être définitivement transféré au PSG l’été prochain. Actuellement prêté par le FC Séville, Rico fait l’objet d’une option d’achat à hauteur de 10M€, et un nouvel élément semble jouer en faveur du PSG.

Séville souhaiterait vendre Rico