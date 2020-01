Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo est encore interpellé par une recrue estivale !

Publié le 7 janvier 2020 à 16h15 par G.d.S.S.

Sergio Rico, qui a récemment affiché son souhait d’être définitivement transféré au PSG l’été prochain, en a remis une couche à ce sujet ce mardi.

Interrogé en zone mixte dimanche soir après la victoire en Coupe de France du PSG, Sergio Rico avait affiché son souhait d’être transféré dans la capitale en fin de saison. Actuellement prêté par le FC Séville, le gardien espagnol possède une option d’achat de 10M€ dans son contrat actuel au PSG. Présent en conférence de presse ce mardi, Rico a fait passer un nouveau message fort à Leonardo pour son avenir.

« Quelque chose qui se décidera entre mon agent et Leonardo »