PSG : Thomas Tuchel s’enflamme totalement pour Neymar !

Publié le 18 janvier 2020 à 17h15 par A.M.

Après une première partie de saison délicate, Neymar est impressionnant depuis un peu plus d’un mois. Et Thomas Tuchel ne manque pas d’encenser sa star brésilienne.

Après un été plus que mouvementé, durant lequel il a tout tenté pour quitter le Paris Saint-Germain, Neymar a connu un retour à la compétition houleux avant de se blesser pendant un peu plus d’un mois. Mais depuis qu’il est revenu en forme physiquement, le Brésilien impressionne. Il vient effectivement d’enchainer huit matches consécutifs en marquant au moins un but et son travail défensif permet l’équilibre du 4-4-2 de Thomas Tuchel. Le technicien allemand est d’ailleurs ravi du comportement de son numéro 10.

«Neymar est le leader que l’on souhaite»