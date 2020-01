Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Noël Le Graët ouvre grand la porte à Zinedine Zidane !

Publié le 23 janvier 2020 à 12h30 par A.M.

Bien que Didier Deschamps ait récemment prolongé son contrat avec l’équipe de France, Noël Le Graët n’en oublie pas pour autant Zinedine Zidane.

Depuis que Zinedine Zidane a entamé avec brio sa carrière d’entraîneur, son nom revient avant insistance pour prendre le poste de sélectionneur de l’équipe de France. Toutefois, pour le moment ce rôle est occupé par Didier Deschamps avec réussite. Finaliste de l’Euro 2016 et Champion du monde en 2018, l’ancien entraîneur de l’OM a récemment prolongé son contrat avec la FFF jusqu’en 2022, date de la Coupe du monde au Qatar.

«Zidane sera l'homme de la situation»