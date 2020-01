Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : La grande annonce de Zidane sur le recrutement hivernal !

Publié le 21 janvier 2020 à 16h00 par B.C.

Présent en conférence de presse ce mardi, Zinedine Zidane a avoué qu’il s’attendait à une fin de mercato plutôt calme pour le Real Madrid.

Comme annoncé par le 10 Sport, Reinier Jesus a pris le chemin du Real Madrid et s’est engagé pour six années et demie en faveur du club espagnol. Florentino Pérez a donc bouclé un premier renfort dans ce mercato hivernal, et l’ancien de Flamengo pourrait bien être le dernier. En effet, d’après les informations de la presse espagnole, le Real Madrid aurait décidé de ne pas réaliser de folie cet hiver. Une tendance confirmée par Zinedine Zidane ce mardi en conférence de presse.

« Je ne pense pas que nous allons recruter »