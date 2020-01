Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Gareth Bale prêt à prendre tout le monde de court ?

Publié le 21 janvier 2020 à 11h00 par La rédaction

Alors que sa situation ne semble pas idéale à Madrid, Gareth Bale aurait pris une décision quant à son futur dans la capitale espagnole.

À la peine à cause de ses blessures récurrentes et des ses prestations en dents de scie, Gareth Bale n’entrerait pas dans les plans de Zinedine Zidane. Alors que les supporters madrilènes reprochent parfois un manque d’envie du joueur, Gareth Bale ne semble pas se préoccuper de ces remarques et a toujours affirmé qu’il souhaitait rester à Madrid. Et il aurait les idées claires à ce propos…

Bale souhaiterait rester jusqu'en 2022 au Real Madrid