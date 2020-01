Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Zidane entrouvre la porte à un départ imminent !

Publié le 21 janvier 2020 à 15h30 par B.C.

Annoncé proche d’un départ au Bayern Munich, Álvaro Odriozola dispose bel et bien d’une option pour quitter le Real Madrid cet hiver en prêt comme l’a révélé Zinedine Zidane en conférence de presse.

Très peu utilisé par Zinedine Zidane en ce début de saison, Álvaro Odriozola (5 matches toutes compétitions confondues) devrait rapidement quitter le Real Madrid. En effet, la presse espagnole annonce une arrivée imminente du latéral droit au Bayern Munich sous la forme d’un prêt. Interrogé sur le sujet, Zinedine Zidane n’a pas scellé l’avenir de son joueur, mais a néanmoins confirmé qu’Álvaro Odriozola avait la possibilité de partir en ce mois de janvier.

« On attend »