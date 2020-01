Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo a déjà tranché pour la succession de Cavani !

Publié le 24 janvier 2020 à 2h00 par G.d.S.S.

Même si Edinson Cavani semble faire le forcing pour quitter le PSG cet hiver, Leonardo ne devrait pas chercher à pallier ce départ en attirant un remplaçant.

« Cavani ? Je ne sais rien pour le moment. J’imagine que les négociations vont continuer et qu’on ne saura rien jusqu’au dernier jour (…) J’aimerais voir les plus grands joueurs à l’Atlético et Cavani en est un », a indiqué jeudi Enrique Cerezo, le président de l’Atlético de Madrid, qui confirme donc son intérêt pour Edinson Cavani. Le PSG pourrait donc finir par vendre le buteur uruguayen avant la fin du mercato de janvier, mais qui viendrait alors lui succéder ? Leonardo aurait déjà tranché.

Aucune recrue en attaque cet hiver ?

Alors que les noms de Gameiro et Piatek ont été évoqués ces derniers jours pour le PSG, Leonardo aurait finalement une idée en tête. Comme l’a révélé le journaliste de Canal +, Geoffroy Garetier, aucun attaquant ne serait recruté par le directeur sportif parisien en cas de vente de Cavani. Leonardo aurait du mal à trouver la perle rare à cet effet, et il aurait donc décidé de se montrer raisonnable en conservant le secteur offensif tel qu’il est actuellement.